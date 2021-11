The 2021 Goldman Sachs Managing Director list is the biggest ever

The 2021 Goldman Sachs managing director list is out. This year, Goldman promoted 643 people, up from just 465 people in 2019, and 26% higher than 509 people who were promoted in the previous record year of 2017.

30% of this year's class are women, versus 29% in 2019 and 24% in 2017, suggesting Goldman may have reached a ceiling with female promotions. 5% are black; 5% are Hispanic (up from 2% in 2019); 28% are Asian; presumably the remaining 62% are Caucasian.

Far fewer of this year's Goldman MDs began their careers at the firm than in the past. In 2019, 66% of the newly promoted MDs began their careers as analysts and associates. This year, that’s down to just 30%. – If you want to make MD at GS, it clearly now helps to join mid-career.

Goldman has also swung to America with this year’s promotions. – 60% of the new class are in the Americas, versus 53% two years ago. However, just 23% are in EMEA, versus 31% in 2019. 12% are in APAC and 5% are in Bengalaru. In 2019, 16% of new MDs were in Asia.

The full list of new Goldman MDs is below. Its size seems to have come as a surprise internally. "Almost everyone who was up for promotion got it," one Goldman trader told us. Refresh this page - we will be updating their roles and locations over time. Let us know if there's anyone you feel deserves a special mention.

Razanne Abaza, private wealth, London

Atif Abbas

James Abbee

Emily Abdelhamid, technology, New York

Marine Abiad, head of distribution, Paris

Sam Adams

Tia Adams, global head of securities lending, New York

Dan Agar

Akshat Agarwal

Saurabh Aggarwala, head of Asia convertible cross linked asset sales, Hong kong

Anssi Alaranta, technology, joined from Amazon

Joey Allcock

Jillian Alsheimer, activism defence, New York

Allan Amitay

Joseph Anastasio

Angelos Anastasiou

Felicity Anderson, XVA trading, London

Nicole Andreotti, COO, New York

Michal Antosik

Nabil Aquedim

Christina Aquilino, global head of liquidity management, Salt Lake City

Johanne Armita Vara

Ola Arvidson

Clare Ashley, project manager, London

James Ashley

Sam Atkinson

Kathia Autuori, compliance, Brazil

Mohsen Azarbadegen

Karthik B.V

Mary Baccash, real estate investment banking, New York

Emily Baker, global head of client marketing for the investment bank, San Francisco

Matthew Baker

Rohit Balgi

Victor Balta

Luciano Bandolin

Deepika Banerjee, head of HR, Bengalaru

Joshua Banschick

Jumi Barnes

Ben Barnett

Matt Barra

Pete Bartlett

Vince Bartolotta

Andrea Basile, swaps trader, London

Rob Basinger

Shekhinah Bass, head of federation business partners, New York

Gary Basso

Paolo Battaglia

Christian Bauer

Jennifer Baumgarten, deputy director of investment research, New York

Nikita Bear, head of private equity and growth investor relations, New York

Claire Beardsworth, head of APAC talent acquisition, Hong Kong

Aasish Behera, technology, New Jersey

Ryan Belshaw

Aleksandra Belykh, emerging markets structurer, London

Salim Benkirane

Anurag Bhargava

Oliver Bingham

Jonathon Bird

Silvia Biscaldi, SPAC financing, London

Charlie Black

Christopher Blades

Bennett Blau

Seth Blinder

Josh Block

Karl Blunden

Andrew Boak

Cameron Boice

Tuvia Borok, head of policy and documentation for the markets division, London

Christina Boscarino

Corey Boyle, technology, New York

Scott Boyle

Kevin Brandmeyer

Joseph Brazzi

Ronan Breen

Erin Briggs, equity derivative sales, New York

Luke Brodie

Justin Brown

Julian Broxup

Erin Buckley, co-head of product for private wealth management, New York

Joanne Burke, New York

Mariana Burns, technology investment banking, San Francisco

John Burpee

Dave Byrne

Christopher Cable

Peter Callahan

Rick Canonico

Yufeng Cao

Cristina Carp, global chief of staff, financing, Paris

Aimee Carroll, commodities, New York

Ben Case

Sabina Ceric, sovereign wealth funds, New York

Anna Chadderton, global head of FX operations, UK

Sreenath Chakkingal

Regina Chan, engineer, New York

Stella Chan

Harikrishnan Chanayil

Ace Chandler

Jenny Chang, portfolio manager, New York

Vincent Charvin

Digvijoy Chatterjee

Arthur Chauchat

Jeffrey Chen

Zhi Chen

Ziyi Chen

Michelle Cheng, equity research, China

Mylo Cheng

Mike Cheung

Jenny Chin, operational risk, New York

Paul Chmiel

Andrew Chong

Charles Choquet

Liyen Chow

Chad Christensen

Maria Ciani Bassetti, TMT, London

Andrea Cinkovic, head of institutional capital markets, Americas

Robert Clark

Paul Clickman

Daniel Cohen

Lisa Cohen

Patrick Collins

Steven Colombo

Ami Connolly, cross asset sales, Japan

Aubrey Cook, compliance, New Jersey

Matthew Cook

Peter Corbett

Stuart Cornell

Michael Cote

Stephane Crapanzano

Patrick Creuset

Maria Crist, transaction banking, NYC

William Cruickshanks

Erin Cunningham, leveraged finance, NYC

Tehseen Dada

Elena Dal Soglio, private credit, UK

Nikesh Damani

Ajey Dambal

Art Dardia

Nicolas Davis

Thomas de Kergommeaux

Keith Dell

Stephen DeMarco

Nishith Desai

Laura Destribats, portfolio manager, New York

Gurbhej Dhillon

Ismeet Dhillon

Carlo Didonna

Sambit Dikshit

Kevin Dirkse

Anthony DiTanna

Jelena Djuric, consumer and retail banking, London

Wade Dougherty

Jamie Douglas

Tim Douglas

Veronika Dubajova, Medtech analyst, London

Brant Duber

Ankhuri Dubey, technology fellow, Bangalore

Jakub Duda

Rajiv Dudhia

Brian Dunne

Deb Dutt

Benjamin Dweck

Chris Eastman

Iberedem Ekure

Isaac Esho

Nicole Esposito, bank relations, New York

Silvia Fassione

Oussama Fatri

Virginia Feliz-Taveras, equity sales, New York

Diego Fernandez

Giancarlo Ferrero

Betsy Fiedler, chief marketing counsel

Helen Flannery, digital transformation, London

Claire Follezou, equity derivative sales, London

Edward Forbes

Danielle Freeman

Casey Fries

Arianna Fuller, operations, Salt Lake City

Anis Gadri

Devan Garcia

Rahul Garde

Romain Gareaux

Subhek Garg

Amelia Garnett, macro cross-asset sales, New York

Sebastian Gavor

Hengzhuo Ge

Gregor Gesell

Francis Giannaros

Michael Ginzburg

Janine Glasenberg, head of EMEA graduate recruiting

Brad Glick

Harshal Goel

Jason Gordo

Ilya Gordon

Jacob Gordon

Bhrug Gore

Fabian Gowie

Scott Grandt

Ingmar Grebien, commodities sustainable solutions, London

Evan Green

Tucker Greene

Gurmehar Grewal

Joshua Griffeth

Michael Guarino

Mirko Gumpel, IBD, Houston

Anand Gupta

Eshan Gupta

Puneet Gupta, risk and regulatory capital, London

Lalit Gurnani

Ron Guy

Brad Haas

Scott Hadley

Paul Haegy

Moe Hanifi

Jeremy Hanson

Rachana Harrington

Oliver Harris

Richard Harris

Christopher Hecht

Eric Hediger

Lauren Hedvat

Guillaume Helie

Ron Hibshoosh

Jason Hill

Ellen Ho, IBD, Hong Kong

Diana Hoadley, head of higher education and non-profit, New York

Ben Hoffart

Curtis Hogan

Sat Holait

Eduardo Holgado Gomez

Nick Hopkins

Dan Horowitz

Chris Horvatin

Mitch Howell

Leona Hu*

Daniel Huang

John Hughes

Winnie Hui

Amy Hunt

David Hunt

Katarina Hunt, engineer, London

Branden Hurley

Rob Hutchins

Patrick Hyland

Whitney Ifcher

Grant Innes

Elaine Ip, Asia private wealth

Kristy Ives

Noriko Iwamoto

Ryan Jachym

Ovadiah Jacob

Meghna Jacob

Kapil Jain

Pranay Jain

Nikhil James

Pushkar Jha

Beth Johnson

Gareth Jones

John Jose

Kingsley Joseph

Taylor Joss

Carles Jou

Vandana Kachroo

Vivek Kagzi

Sachin Kakkar

Andrew Kalafarski

Venkatray Kamath

Sadahiro Kameyama

Payal Kapadia

Ryan Kaplan

Elizabeth Kapnick

Ediz Karahasanoglu

Anita Karamanoukian

David Kashetta

Nikhilesh Kasi

Ana Kastrama

Satoru Kawahito

Rachel Kebreth

Andrew Kelley

Martha Kelley

Richard Kelly

Pamela Kendall Rijos

Michael Kenworthy

Stephen Kerns

Tabish Khan

Ted Kiem

Hiroki Kimakura

Denise Kirby

Max Kirchner

Kyle Kniffen

Yilmaz Kocagoz

Catherine Kolimas

Zachary Kolkin

Michelle Konstadt

Angela Kramer

Mikhail Krel

Satish Krishnan

Maria Krivko

Auren Kule

Jason Kulig

Aarti Kumar

Youssouf Laaraj

Mihir Lal

Stephan Lambert

Emmanuel Lamouroux

Aaron Lamshed

David Landers

Tom Langer

Sarah Lantz

Edward Lanyon

Lekan Lawal

Florian Le Roux

Yann Le Vacon

Maribel Ledezma-Williams

Kay Lee

SY Lee

Tammy Lee

Wilson Lee

Sean Legister

Sangeeta Lele

Kirk Lepke

Nicholas Letizia

Elad Levanony

Brian Levin

Karen Levin

Alex Levine

Allan Lewis

Derek Li

Jenny Li

Nathan Lin

Peter Linehan

Rosalyn Liu

Yan Liu

Michael Lohr

Marianna Lopert-Schaye

Michael Lorenzetti

Carlos Loureiro

Guilherme Loures

David Lowy

Song Lu

Matthew Lucas

Marc Luff

James Lumby

Varun Lunia

David Lunin

Rob Lynch

Brian Lyons

Ben Mabley

Olaniyi Mabogunje

George Macdiarmid

Matt Machut

Laura Ann Mackey

Giulia Magnani

Jose Mahomar

Ali Malik

Andrew Malvisi

Kristen Manno

Eduardo Manzanera

Eduardo Manzur

Fanny Marciano

Edward Markham

David Markiewicz

Sergei Markouski

Todd Marshman

Russell Martin

Stephen Martin

Alexander Mass

Andrew Matheny

Kanika Mathur

Neerav Mathur

Kristin Maule

Kerry McCave

Andy McDermott

Megan McGowan Epstein

Connelly McGreevy

Michael McGuiness

Sean McKenna

David McLennan

Sarah McNally

Kyle McNickle

Lucile Medori

Anna Meek

Jordan Meer

Chetan Mehendiratta

Atin Mehta

Paulomi Mehta

Santhosh Meiyappan

Francisco Mejia

Matthieu Michon

Katerina Mickisch

Brett Miller

Louis Miller

Mark Miller

Frank Minetti

Jeff Minnich

Mary Miras

Saurabh Mishra

Chine Mmegwa

Richard Moran

Farzana Morbi

Tom Morrissey

Matthew Moseley

Amal Moussa

Andrew Mugica

Arthur Mui

Jacob Munoz

Bruce Murphy

Sean Murphy

Pedro Muzzi

Yuriko Nagahama

Chetan Nagarbandhara

Naveen Nallappa

Dheepu Nambiar

Nikil Nanjundayya

Abhishek Narang

Belinda Neal

Chris Neamonitis

Ajit Nema

Tingfai Ng

Farbod Nia

Elton Nyema

Colleen O’Brien

Madelaine O’Connell

Kaori Oishi

Tomiyuki Oji

Christine Oldenburg

Tanya Olmedo

Funmi Oludaiye

Andrew Ormerod

Holly Osborne

Igor Ostrowski

David Pan

Kalash Pandey

Richard Pape

Gianluca Parazzini

Jamie Park

Joon Park

Richard Parker

Andrew Parra

Abhishek Parsheera

Mitul Patel

Franz Paul

Carl Peoples

Sahak Petrosyan

Somerset Pheasant

Patrick Pierce

Warner Pinchback

Romanos Piperakis

Giuseppe Pipitone

Kevin Plominski

Abigail Pohlman

Lori Pomerantz

Matthew Pomfret

Kristina Poulos

Stephanie Powers-Tapp

Vivek Prakash

Michael Preston

Michael Price

Maria Price-Kuehne

Gaurav Priyadarshi

Tom Prothero

Bob Puccio

Robert Quinn

Philip Race

Arun Radhakrishnan

William Radke

Amrita Rajagopal

Hari Ramani

Deepti Rao

Nik Rasmussen

Jean-Charles Redoutey

Cooper Rey

Fabiano Ribeiro

Carleen Richards

Stephanie Richards

Antonia Riera

Jonathan Right

Erin Riley

Yarojin Robinson

Chaitan Rogers

Brad Rolfes

Scott Rubner

Neil Rudisill

Kieran Ryan

Francesca Sabbadini

Anupa Sadasivan

Yakov Sadovskii

Achal Sakaria

Sayali Sakhardande

Ruben Salinas

Matthieu Samengo-Turner

Sanjeeth Samuel

Jorge Santos

Neal Sarwal

Antti Saukko

Maxwell Scherzer

Joel Schimchak

Russell Schmidt

Sandra Schubert

Joseph Schuster

Daria Sentuc

Ishaan Sethi

Mike Severo

Leah Seyburn

Neil Seyffert

Praneet Shah

Rajiv Shah

Jia Shan

Michael Shanahan

Naomi Shapiro

Dheeraj Sharma

Nishit Sharma

Shireen Sharma

Stuart Sharp

Alysa Shcherbakova

Brad Shelofsky

Stephanie Sheng

Sarah Shenton

Shirley Shi

Saba Shikari

Laura Shimunova

Sunil Shirguppi

Siddharth Shrivastava

Caroline Shulman

Ryan Shum

Brian Siebenburgen

Clint Siegfried

Arif Sikora

Thomas Silva

Josh Simpson

Lisa Singh

Rohit Singh

Vedika Sipani

Anand Sivadasan

Katya Skorupsky

Sirion Skulpone

Wes Slagle

Justin Smith

Paul Smith

Samuel Smythe

Nicholas Snowdon

Javier Solis

Xianfeng Song

Pankaj Soni

Nickolas Sophinos

Nicholas Spillane

Sharanya Srinivasan

Rowland Stacey

Gary Stein

Corbin Stephens

Laura Stojcevic

Melissa Stolfi

Daan Struyven

Meera Subramaniam

Karthik Subramanian

Yoohyun Sung

Nicodemus Sutanto

Toshihide Suzuki

Inna Swenson

Ashba Syed

Pavlos Syrimis

Abbas Tahir

Masateru Takechi

Joyce Tam

Yingying Tan

Jacky Tang

Susee Tang Gough

Carolyn Tavares

Kiran Tawde

Jessica Taylor

Kristina Teahan

Asokumar Thangaraj

Mark Thatcher

Wesley Thirkell

Tom Thomas

Aakash Thombre

Sean Thompson

Andrew Timbers

Charles Tongue

Fabio Tramontano

Alexander Trebby

Ben Trinder

Christine Tse

Aki Tuccu

Justin Tuck

Adam Turnbull

Lauren Uranker

Nicole Vaccarella

Rutger van Halder

Philip Varughese

Ally Vaughn

Devanshu Verma

Ritwick Vidyasagar

Laura Vincent

Charly Visconti

Dimitri Vlachos

Prerak Vohra

David Walsh

Lucy Walton

Suicheng Wang

Ting Wang*

Victoria Ward

Joe Warshawsky

Michael Webb

Emily West

Martin Whiteside

John Whittaker

Jason Wiesenfeld

Justin Wilcox

Matthias Wilkendorf

Trent Wilkins

Lisa Williams

Nick Williams

Clayton Wilmer

Catherine Winner

Peter Wirth

Jemma Wolfe, global co-head of strategy, consumer and wealth management

Eric Wong

Jenny Wong

Rebecca Wong

Roger Wong

Sarah Woodland, head of digital banking and Marcus UK legal

Aryan Woroniecki

Suzette Wu

Ilir Xholi

Lin Yan

Philip Yan

Masa Yanagisawa

Jennifer Yang

Jian Yang

Shirley Yang, head of marketing for Marcus

Vanessa Yiu, enterprise architecture, London

Kah Wah Yoong

Chris Yoon-Pedersen

Stella Yu, quant researcher, New York

Conor Yuan

Phoebe Yung

Erik Zablocki

Jina Zachrisson

Cris Zertuche Wong

Teresa Zhang

Xiaomeng Zhang

Ye Zhu

Cary Ziegler

